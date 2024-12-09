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"الصناعات النسيجية": القطن المصري الأعلى طلبًا من العملاء - أخبار كلمتك

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"الصناعات النسيجية": القطن المصري الأعلى طلبًا من العملاء - أخبار كلمتك

"الصناعات النسيجية": القطن المصري الأعلى طلبًا من العملاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - كد المهندس محمود غزال، عضو  غرفة الصناعات النسيجية  باتحاد الصناعات، أن القطن المصري يتميز بجودة استثنائية تجعله الأعلى طلبًا بين العملاء الذين يبحثون عن المنتجات الفاخرة.

 وأوضح: “القيمة المرتفعة للقطن المصري تعود لجودته العالية، مما يجعله الخيار الأول لدى العملاء المهتمين بالجودة”.

مليون جنيه استثمارات لبدء تنفيذ مصنع للتصدير بـ 50 ماكينة

 واشارغرفة الصناعات النسيجية، أن تكلفة تأسيس مصنع صغير للتصدير تبلغ  حوالي 50 ماكينة تبلغ تقريبًا مليون جنيه.  لافتا الى ان هناك عدد من النصائح للشباب الراغبين في تأسيس علامات تجارية أو مصانع تستهدف السوق المحلي أو التصدير.

 واكد   أحد كبار المصدرين في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة،   أهمية الابتكار والتخطيط السليم للشباب الطموح في قطاع التصنيع، سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير.

صادرات مصر من الغزل والمنسوجات تسجل 833 مليون دولار خلال 9 أشهر

وارتفعت صادرات مصر في قطاع الغزل والمنسوجات لتسجل نحو 833 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري في الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2024.

 وأكدت بيانات  المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن صادرات القطاع سجلت نموًا 5% خلال عام 2023، لتبلغ 1.124 مليار دولار.

 وشهدت  صادرات مصر من الغزل والمنسوجات الى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا)  نموًا قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليون، بما يستحوذ على 47% من الإجمالي.

كما شهدت  صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي.

 وبلغت  صادرات مصر من الغزل والمنسوجات إلى دول الاتحاد الأوروبي، نحو 168 مليون دولار مستحوذًا على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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