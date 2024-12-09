إيتيدا تختتم أعمال أكبر ملتقى للتوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) أعمال النسخة الرابعة عشر من ملتقى التوظيف الذي عُقدته افتراضيا خلال شهر أكتوبر، بهدف ربط الخريجين والباحثين عن فرص العمل بفرص العمل المتاحة في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب رفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري.

الملتقى الأكبر في قطاع التكنولوجيا

وشارك في الملتقى 35 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 20 شركة عالمية و15 شركة محلية، حيث قدمت أكثر من 700 فرصة عمل في مجالات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المدمجة. ويعتبر ملتقى هذا العام الأكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث شهد الملتقى تسجيل أكثر من 13 ألف من الباحثين عن العمل، حضر منهم فعليا 8189.

وتعقيبًا على نتائج أعمال الملتقى، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود الهيئة لتسريع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وتوسيع نطاقه بما يعزز فرص العمل للشباب المصرى ويُمكّن الشركات من الوصول إلى الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتها سواء محليا أو لعملائها بالخارج.

وأضاف الظاهر: "تلتزم الدولة ببناء منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المؤهلة بمصفوفة من المهارات والجدارات لتسريع وتيرة تأهيل الشباب عبر برامج تدريب متخصصة، وتجهيزهم للعمل في مشاريع التحول الرقمي وتصدير الخدمات الرقمية وصناعة التعهيد، بما يساهم في زيادة الصادرات الرقمية."

وأظهرت البيانات الإحصائية لملتقى التوظيف أن هناك طلبًا كبيرًا على مجموعة متنوعة من الوظائف في قطاع التكنولوجيا حيث تصدرت قائمة الوظائف الأكثر طلبًا وظيفة " مطـور الويـب المتـكامـلFull Stack Developer" بنسبة 11.97% من إجمالي الوظائف المتاحة، تليها وظيفة "مهندس التصميم Design Engineer" بنسبة 8.55%.

كما كانت هناك طلبات كبيرة على وظائف "مهندس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)" و"مطور تطبيقات الهواتف المحمولة Mobile Application Developer" على مختلف أنظمة التشغيل، حيث شكلت كل منهما 6.13% من إجمالي الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك نسبة 5.27% من الوظائف لمطوري الواجهات الخلفية للويب (Backend Developer)، و4.42% لمهندسي اختبار البرمجيات، و4.13% لعلماء البيانات. وتعكس هذه الإحصائيات الحاجة المتزايدة للمهارات التقنية المتقدمة في السوق المصري سواء على مستوى الشركات المحلية أو العالمية العاملة بمصر.

وطبقًا لبيانات الهيئة، تنوعت المستويات الوظيفية لفرص العمل المتاحة خلال الملتقى التوظيفي للهيئة، حيث بلغت نسبة فرص العمل التي وفرتها الشركات للمبتدئين 77%، بينما بلغت نسبة فرص العمل المتاحة للمستويات الوظيفية الأعلى ولأصحاب الخبرات 22.9% من إجمالي فرص العمل.

واجتذب الملتقى هذا العام باحثين عن فرص العمل من مختلف المحافظات، حيث جاءت القاهرة في المقدمة بنسبة 38.7% من إجمالي المتقدمين، تلتها الجيزة بنسبة 17.5%، ثم الإسكندرية بنسبة 10.9%. كما شهد الملتقى مشاركة ملحوظة من محافظات المنصورة (3.9%)، القليوبية (3.8%)، الشرقية (3.1%)، الغربية (3%)، المنوفية (2.9%)، وأسيوط (2.6%).

وبلغت نسبة حديثي التخرج 39.7% من المتقدمين على فرص العمل، و32.5% ممن لديم خبرة لا تتجاوز العامين، و4.9% من طلاب الجامعات، و14.4% من أصحاب الخبرات التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، و3.3% ممن تتراوح خبرتهم المهنية بين الخمس والسبع سنوات، و1.93% يمتلكون خبرة تتراوح بين السبع والعشر سنوات، و3.17% تتجاوز خبرتهم المهنية العشر سنوات.

وفي إطار تأهيل وزيادة جاهزية المتقدمين للملتقى، نظمت "إيتيدا" ثلاث ورش عمل تحضيرية مكثفة حضرها أكثر من 1440، ركزت على تعزيز مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، بما يسهم في زيادة فرص حصول المتقدمين على الوظائف المتاحة.

مقابلات عمل فورية

كما تضمن الملتقى مقابلات عمل فورية، وورش عمل، وحلقات نقاشية لاستعراض أحدث اتجاهات سوق العمل، والوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى جلسات حول هندسة الإلكترونيات وسبل تطوير المهارات التقنية والشخصية وتعزيز التطوير الوظيفي وسد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

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