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ساويرس: أخطط لبناء فنادق بالقرب من الأهرامات ومطار سفنكس والاستثمار في الأثاث - أخبار كلمتك

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ساويرس: أخطط لبناء فنادق بالقرب من الأهرامات ومطار سفنكس والاستثمار في الأثاث - أخبار كلمتك

ساويرس: أخطط لبناء فنادق بالقرب من الأهرامات ومطار سفنكس والاستثمار في الأثاث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يخطط لبناء فندق أو اثنين بقيمة 150 مليون دولار بالقرب من منطقة الأهرامات ومطار سفنكس، وذلك لتلبية الطلب ومساعدة السائحين غير القادرين على زيارة المتحف الكبير والأهرامات. 

وأكد أن منطقة الأهرامات تعاني من نقص عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن قرب الفنادق الجديدة المرتقب إطلاقها من مطار سفنكس يوفر الوقت للسياح.

وأوضح أيضًا أن لديه نية للاستثمار في قطاع الأثاث، لأنها من القطاعات الواعدة والقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. 

فرص واعدة للشركات العاملة بقطاع الأثاث

وأكد المهندس نجيب ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أن هناك فرص واعدة للشركات العاملة بقطاع الأثاث بفضل جودة إنتاجها.

وأوضح أنه بالرغم من رغبته في الاستثمار في قطاع الاثاث، إلا أنه لا يعتزم مزاحمة الشركات الموجودة بالفعل خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

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المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

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رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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