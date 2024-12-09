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المشاط: النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية الأضعف على مدار 30 عامًا - أخبار كلمتك

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المشاط: النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية الأضعف على مدار 30 عامًا - أخبار كلمتك

المشاط: النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية الأضعف على مدار 30 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً -  قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التطورات الجيوسياسية، والاقتصادية، والإقليمية والدولية، التي بدأت منذ جائحة كورونا، أصبحت هي المحور الرئيسي للنقاش، في كافة المحافل الدولية والعالمية.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي"الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، أن أداء النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأضعف على مدار 30 عاما.

 

زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي

وتابعت: لقد ساهم استمرار الصراعات والتطورات في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية وتشديد الأوضاع المالية، والأثار السلبية والتغيرات المناخية، في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

 

تباطؤ توقعات النمو في عام 2024

وأكدت  أن هذا الأمر أسفر عن تباطؤ توقعات للنمو في عام 2024 إلى 2.4 %، للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6 % في عام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموا بتلك التطورات، الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدما في تحقيق أجندتها التنموية.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد" بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

 

المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن

ويأتي على رأس المشاركين في المؤتمر  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم عقد المؤتمر بتنظيم من جريدة حابي، على ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، حيث يسعى من خلالها إلى وضع مقترحات وتوصيات لوتيرة الإصلاح وترتيب أولوياته، بصورة تساعد على استيعاب الصدمات وامتصاصها وعبورها بهدوء، وضمان استكمال البرامج والخطط الموضوعة بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.

رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص

ويستهدف المؤتمر مناقشة خطط تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص، والحلول المبتكرة للتغلب على هذه التحديات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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