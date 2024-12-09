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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14%  عند مستوى 31104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16%  عند مستوى 38511 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15%  عند مستوى 13671 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 8639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29%  عند مستوى 11860 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20%  عند مستوى 3239 نقطة. 

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس  الأحد، أولى جلسات الأسبوع.  وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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