أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:17 صباحاً - الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 08:00 ص 12/9/2024 8:00:15 AM
أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.
أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين
«كلمتك» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، في السطور التالية:
سعر السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا.
- تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
- تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 150 إلى 270 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
- تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم في سوق العبور
- تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا.
- تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 670 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
- تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.
- تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
سعر السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين
- تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
- تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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