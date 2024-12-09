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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بحثًا عن دلائل حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من المقرر أن تصدر بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي لشهر أكتوبر، مقارنة بـ2.4 بالمئة في سبتمبر.

وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة CME، تتوقع الأسواق بنسبة 85.1 بالمئة خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، سيطرت قوات المعارضة السورية على العاصمة دمشق الأحد بعد هجوم خاطف، مما دفع الرئيس بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا، منهيةً بذلك 13 عامًا من الحرب الأهلية وستة عقود من حكم أسرته.

يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين في مثل هذه الظروف.

تحركات الأسعار


بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 2,635.82 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 2,647.99 دولار.

كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2,658.10 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 930.20 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 962.10 دولار للأونصة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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