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منير فخري عبد النور: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

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منير فخري عبد النور: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

منير فخري عبد النور: 33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج نهاية العام (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:52 صباحاً - قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إنه يجب على الدولة دفع الاستثمار المحلي إلى الأمام لدعم الاقتصاد في ظل صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لظروف المنطقة.

 

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": بانتهاء العام الحالي يكون المصريون العاملون بالخارج حولوا إلى مصر حوالي 33 مليار دولار.

 

استثمار تحويلات المصريين بالخارج

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مدخرات المصريين العاملين بالخارج المحولة إلى مصر تكون في العقارات، داعيا لتأسيس شركات استثمارية أو صناديق استثمار لتوجيه مدخرات المصريين في استثمارات وطنية.
 

 

قفزات متتالية في تحويلات المصريين بالخارج

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4%.

ولفت البنك المركزي خلال بيانه إلى وجود قفزات متتالية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

 

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
 

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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