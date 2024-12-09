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تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

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تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مميزات فيزا الشركات من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:48 صباحاً - يقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.
 

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

 

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

 

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

 خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888

 

خدمات الإنترنت والموبايل البنكي 

ومن جانب آخر، يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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