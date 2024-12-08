وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا يحب الحديث عن الإعفاءات الاستثنائية، مطالبًا بإزالة هذا المصطلح من قاموس المصريين وتبديله بالتحفيزات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن التحفيزات أكثر استدامة وأفضل من الإعفاءات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة تفيد الطرفين.

وأكد وزير المالية إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت 20 إصلاحا ضريبيا.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمـن كافة الأوعية الضريبية “ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة”.

وأوضح أن مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات تأتي من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.