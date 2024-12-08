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وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين - أخبار كلمتك

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وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين - أخبار كلمتك

وزير المالية: يجب أن نلغي كلمة الإعفاءات من قاموس المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا يحب الحديث عن الإعفاءات الاستثنائية، مطالبًا بإزالة هذا المصطلح من قاموس المصريين وتبديله بالتحفيزات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، أن التحفيزات أكثر استدامة وأفضل من الإعفاءات، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة تفيد الطرفين.

وأكد وزير المالية إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت 20 إصلاحا ضريبيا.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمـن كافة الأوعية الضريبية “ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة”.

وأوضح أن مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات تأتي من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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