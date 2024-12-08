شركة حديد عز تقرر شطب أسهمها اختياريا من جداول البورصة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:38 مساءً - أعلنت شركة حديد عز أن مجلس إدارتها قرر شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية شطبا اختياريا، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين.

وذكرت الشركة في بيان لها للبورصة المصرية اليوم أنه وفقًا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فإن الشركة ملتزمة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد ( الشطب – وفقا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – بأعلى القيم التالية:

– أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.98 جنيه للسهم.

– متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.

– القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة.

وأوضحت الشركة أنه تم تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

ونوهت بأن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيه / للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقا للمادة 50 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة والغاء الدعوة الاجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وأعلنت الشركة اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات عليه لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية

تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري

ونوهت بأنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري بعد نشر تقرير الإفصاح الموافق عليه من الهيئة.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 2.7 مليار جنيه موزعا على 542.3 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، ويبلغ سعر السهم بالبورصة حاليا 112 جنيها، فيما تصل القيمة السوقية للشركة 61.2 مليار جنيه.

إيقاف التعامل على أسهم شركة حديد عز

و قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة حديد عز، ابتداء من جلسة تداول اليوم الأحد، مع تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة، وذلك بناء على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت شركة حديد عز، أفصحت لبورصة لندن عن ميزانية العام المالي 2023 المدققة طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وطلبت إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، ومن المتوقع أن يسمح باستئناف التداول في وقت لاحق.

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