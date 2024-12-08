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غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع محافظ قنا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة - أخبار كلمتك

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غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع محافظ قنا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة - أخبار كلمتك

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع محافظ قنا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس  باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل التعاون بين الغرفة والمحافظة في فتح فرص استثمارية لهذا القطاع الهام بالمدن النقطتين الصناعيتين بقنا.

وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة وأحمد حسين باتحاد الصناعات وعدد من المصنعين.

محمد المهندس: الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة ولها فرص كبيرة في الوجه القبلي

و رحب محمد المهندس رئيس الغرفة بالمحافظ ونائبه على زيارتهم الكريمة، مؤكدا ان قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة ولها فرص كبيرة في الوجه القبلي.
 الاتفاق على مشاركة محافظة قنا بمعرض تعميق التصنيع  المحلي ودعوة المستثمرين لزيارة قنا

و وجه المهندس الدعوة إلى محافظ قنا والمستثمرين بقنا المشاركة في معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة فبراير القادم بارض المعارض بالقاهرة ورحب المحافظ بالدعوة والمشاركة.

و أوضح رئيس الغرفة ان الغرفة قامت بجولات في الصعيد و بالفعل زورنا محافظة سوهاح مؤكدا ان  الهدف واحد ونحن نحاول تعميق التصنيع المحلي والحد من الواردات ولابد من معرفة الصناعات المستهدفة في قنا.

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 محافظ قنا: جذب استثمارات لقنا في قطاع الصناعة 

واكد محافظ قنا لدكتور خالد عبد الحليم  ،أن الهدف من اجتماع اليوم  هو كيفية جذب استثمارات لقنا في قطاع الصناعة ونعمل حاليا على تحديث خريطة الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار  التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي الصناعية

و أشار إلى وجود منطقتين صناعيتين في قنا رئيستين وتم نقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية وهي منطقة. وطرح المحافظ الفرص الاستثمارية بقنا وعناصر الجذب والاستثمار هناك موكدا أن المحافظة بصدد عقد مؤتمر عن الاستثمار بمحافظة قنا بالنصف الأخير من شهر فبراير.

 اتحاد الصناعات:  التعليم الصناعي بالوجه القبلي لابد من التركيز عليه بشكل أكبر

و اوضح الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ان التعليم الصناعي بالوجه القبلي لابد من التركيز عليه بشكل أكبر  مثل الدلتا والقاهرة الكبرى ويجب تطوير مدارس التعليم الصناعي والمصانع المنشآة هناك دور اساسي لها تطوير المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية موكدا ان أتاحت المدارس دور الدولة وتطوير المدارس دور اتحاد الصناعات.

و نوه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا  إلى أن هناك العديد من المميزات الاستثمارية بالمحافظة مثل وجود عمالة مدربة وأراضي صناعية مرفقة بمساحات كبيرة تستوعب اي نشاط صناعي ومواد خام للعديد من القطاعات الصناعية.

حسن مبروك:   لابد معرفة عناصر الجذب في الاستثمار بقنا

وكشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية انه لابد معرفة عناصر الجذب في الاستثمار بقنا والتأكيد على دخول القطاع المصرفي في وتمويل مشروعات هناك بفائدة ميسرة وتطوير ورفع كفاءة العمالة هناك وإتاحة اراضي صناعية بأسعار مناسبة للمصنعين.

 

حسن مبروك 
حسن مبروك 

و أسفر الاجتماع عن ضرورة الاسراع في تحديد الخريطة الاستثمارية للمحافظة وترتيب زيارة لعدد من المستثمرين بالقطاع الهندسي لزيارة المناطق الصناعية بقنا والتعرف على الفرص الاستثمارية هناك واعادة هيكلة المناطق الصناعية القائمة وصولا إلى توفير مدن صناعية متكاملة  واخيرًا مشاركة محافظة قنا بمعرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرف بداية فبراير المقبل لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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