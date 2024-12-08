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البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:44 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.  وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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