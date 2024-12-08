وزير قطاع الأعمال العام في جولة بـ"غزل المحلة" لمتابعة مشروعات التطوير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:44 مساءً - أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية موسعة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، للوقوف على آخر مستجدات مشروعات التطوير وتقدم الأعمال في مختلف المواقع ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في أعقاب زيارته لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

واطلع الوزير، على سير العمل والإنتاج في مصنع "غزل 4" الجديد والمقام على مساحة 24.6 ألف متر وعمليات البيع، والتصدير الذي يمثل غالبية إنتاجه، والتشغيل التجريبي لمصنع "غزل 1" الجديد والذي يضم أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد (نحو 183 ألف مردن) بمساحة 62.5 ألف متر، وبدء تجارب التشغيل في مصنع "تحضيرات النسيج 1" الجديد، وكذلك بدء تركيب الماكينات الحديثة في مصنع "تحضيرات النسيج 2" الجديد.

مصنع "غزل 6" الجديد

وخلال جولته، استعرض المهندس شيمي تقدم الأعمال في المصانع التالية: مصنع "غزل 6" الجديد ومساحته 17.7 ألف متر، والمجمع الجديد للنسيج والصباغة بمساحة نحو 77 ألف متر، ومراحل الاختبارات النهائية لمحطة الكهرباء الجديدة تمهيدا لإطلاق التيار الكهربائي. والتقى الوزير بممثلي شركات المقاولات المنفذة مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل لإنجاز كافة المشروعات وفق التوقيتات المحددة بعد ضغط الجداول الزمنية.

وحرص المهندس محمد شيمي أيضا على متابعة أعمال رفع كفاءة المصانع القائمة حيث قام بتفقد عدد من مصانع الغزل والنسيج والتفصيل، ومتابعة تشغيل بعض الماكينات المتوقفة بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير قطع الغيار، مشددا على ضرورة تشغيل المصانع بالطاقات الإنتاجية القصوى والاستغلال الأمثل لكافة القدرات المتاحة ومواصلة تحسين بيئة العمل والالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور رشا عمر مساعد الوزير، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة غزل المحلة.

شركة غزل المحلة واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية



وخلال الزيارة، أكد المهندس محمد شيمي، أن شركة غزل المحلة تعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل جانبا كبيرا في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، هذه الصناعة الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، موضحا أن شركة غزل المحلة، باعتبارها واحدة من أكبر شركات الغزل والنسيج في مصر، تعد نموذجًا لهذه الإصلاحات الكبرى التي تشمل جميع مصانع القطاع، وتتضمن إدخال أحدث الآلات والمعدات لتطوير خطوط الإنتاج، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب هذه التقنيات الحديثة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وأضاف الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في تاريخ القطاع الصناعي المصري في إطار رؤية "مصر 2030"، وتأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، واستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الهام، موضحًا أن المشروع يشمل كافة المراحل الإنتاجية بدءا من زراعة الأقطان مرورًا بالعمليات الصناعية من الخليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي والتسويق والبيع.

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