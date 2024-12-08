ارتفاع جديد في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أسعار البيض اليوم الأحد، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024؛ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين جنيهين و3 جنيهات حسب النوع.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«كلمتك» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 144 جنيهًا و147 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 145 إلى 148 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 145 جنيهًا إلى 148 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد من 146 جنيهًا إلى 149 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم الأحد في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم الأحد، فتراوحت بين 139 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 140 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ؛ بلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض

فيما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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