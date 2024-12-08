السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

السفارة السورية في الأردن: مستمرون في عملنا وما يحدث صفحة جديدة - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

نتنياهو: سقوط بشار الأسد يوم تاريخي وجاء نتيجة لضربتنا - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة حول برامج التمويل من السفارة الأمريكية - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

مصر تشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز بطهران - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

الصحة: 100% من أدوية الإيدز تُصرف للمصابين بالمجان - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلة 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

وكيل الأزهر يوصي بالمساواة بين الناس في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن قدراتهم المادية - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

رئيس القابضة للمطارات: نستهدف تقديم مطارات حضارية مشرفة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومي.

وسجلت  أسعار الأرز، استقرارًا ملحوظًا اليوم  في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر الأرز الأبيض للمستهلك اليوم 

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب

 يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن، ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

 

 

سعر الارز
سعر الارز

 

سعر الأرز الشعير اليوم 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

سعر  طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، يسجل 16 ألف جنيه.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

 

انتهاء  موسم حصاد الأرز 

وطبقا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجي، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

الزراعة تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز واستمرار أعمال منظومة جمع وتدوير القش

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، أنه تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في  المحافظات الستة المزروع بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش،  وأن  إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و647 ألفا و719 طنا، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألفا و135 طنا، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طنا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

5 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق