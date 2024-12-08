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الفراولة تتراجع 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الفراولة تتراجع 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور - أخبار كلمتك

الفراولة تتراجع 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - الأحد 08/ديسمبر/2024 - 02:25 م 12/8/2024 2:25:59 PM

أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

اسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر فراولة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو كاكا من 22 إلى 30 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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