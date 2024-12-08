أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - الأحد 08/ديسمبر/2024 - 01:46 م 12/8/2024 1:46:13 PM
أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد
«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:
اسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد
- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
- تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد
- تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 8 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيها إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 7 إلى 15 جنيها.
اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 18 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد
- تراوح سعر كيلو ملوخية من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 20 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد
- تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأحد
وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد؛ فجاءت كالآتي:
- تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
- تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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