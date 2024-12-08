الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - آخرهم كندة علوش.. 8 نجوم هزموا السرطان بالعزيمة والإرادة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر سوريا.. وقواعدنا العسكرية في حالة تأهب قصوى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - لـ 5 يناير.. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار بتهمة إفشاء أسرار المرضى - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:58 - لـ 5 يناير.. تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار بتهمة إفشاء أسرار المرضى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 6 ملايين جينه.. إيرادات فيم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 6 ملايين جينه.. إيرادات فيم «الحريفة 2 في آخر ليلة عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بالمشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يؤكد الاهتمام بالمشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية - أخبار كلمتك

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تستهلان زيارتهما لـ« شمال سيناء» بتفقد قافلة طبية بقرية الروضة مركز بئر العبد - أخبار كلمتك

وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تستهلان زيارتهما لـ« شمال سيناء» بتفقد قافلة طبية بقرية الروضة مركز بئر العبد - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج "ثاني محطات جولته الأوروبية" - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في النرويج "ثاني محطات جولته الأوروبية" - أخبار كلمتك

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

استمارة الشهادة الإعدادية 2025، كل ما تريد معرفته عن التسجيل للتقدم للامتحانات - أخبار كلمتك

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق - أخبار كلمتك

حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق - أخبار كلمتك

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

ترامب: زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89%  عند مستوى 31089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.80%  عند مستوى 38452 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66%  عند مستوى 13456 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 8606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66%  عند مستوى 11772 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4%  عند مستوى 3192 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

 

مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، 3 ديسمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع.  واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30 "

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 "بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 30628 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 37827 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 8460 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق