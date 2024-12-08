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الإحصاء: متوسط عدد المواليد لكل سيدة على المستوى الإجمالي 2.54 طفل عام 2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: متوسط عدد المواليد لكل سيدة على المستوى الإجمالي 2.54 طفل عام 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: متوسط عدد المواليد لكل سيدة على المستوى الإجمالي 2.54 طفل عام 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - تعد معدلات الإنجاب واحدة من أبرز المؤشرات السكانية التي تؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 

وفي هذا السياق، قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار معدلات الإنجاب لمحافظات الجمهورية لعام 2023.

 بيانات المواليد الإليكترونية 

وتم هذا التقرير بالاعتماد على بيانات المواليد الإلكترونية التي يتم إعدادها بوزارتي الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تم تأكيده ومراجعته باستخدام النماذج الإحصائية، ففي حال توفر البيانات بشكل منتظم ستتاح الفرصة لحساب معدل الإنجاب الكلي والتفصيلي سنويًا بشكل دقيق دون الانتظار لإجراء مسوح.  

 وقد تم استخدام الهيكل العمري لتعداد 2017 وفقًا للإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنجاب للمحافظات عام 2023. 
وتم تقدير معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية لمحافظات الجمهورية باستخدام توزيع المواليد لعام 2023 وفقًا لعمر الأم حسب:

 محل الإقامة (قاعدة بيانات المواليد والوفيات لوزارتي الصحة والتخطيط). 

عدد السيدات حسب الفئات العمرية الخمسية (15-49) لعام 2023 بمحافظات الجمهورية.

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 متوسط المواليد لكل سيدة (معدل الإنجاب الكلي) على المستوى الإجمالي 2.54 طفل عام 2023

وصل متوسط عدد المواليد لكل سيدة (معدل الإنجاب الكلي) على المستوى الإجمالي 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، والذي يوضح الانخفاض المستمر في متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ عام 2014 وحتى عام 2023 شكل (1).. وهو ما يعكس المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).

 

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 معدل الإنجاب الكلي لكل محافظة عام 2023

تم تقدير معدل الإنجاب الكلي لكل محافظة عام 2023، وتوضح تلك المعدلات التفاوت في مستوى الإنجاب لمحافظات الجمهورية، وقد حققت محافظة بورسعيد أقل معدل إنجاب كلي 1.64 طفل لكل سيدة، في مقابل معدل إنجاب 5.08 طفل لكل سيدة بمحافظة مطروح.

  وأشار الإحصاء إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلى بالمحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري، بينما يرتفع بمحافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود.

 

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بمقارنة معدل الإنجاب الكلي المقدر لعام 2023 ومعدل الإنجاب الكلي لعام 2021 بناء على مسح صحة الأسرة المصرية 2021، اتضح انخفاض هذا المعدل بين العامين باستثناء محافظات الحدود التي حدث بها ارتفاع. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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