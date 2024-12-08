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رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

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رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة على الصادرات يستعرض الخدمات الجديدة لمجتمع رجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - توجه المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في زيارة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية،وكان في استقباله، لواء: حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء ماجد العبد وكيل الإدارة للشؤون المالية والإدارية والعميد أحمد خطاب مدير إدارة الهندسة والرقابة وأخطار الحريق.
 

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 ويأتى هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تفعيل التعاون والتكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في مختلف المجالات.

 

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 خدمات إصدار التسجيلات التجارية وإصدار شهادات المنشأ وشهادات المطابقة للمنتجات

استعرض المهندس  عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،الخدمات التي تقدمها الهيئة لمجتمع رجال الأعمال من اصدار التسجيلات التجارية وإصدار شهادات المنشأ وشهادات المطابقة للمنتجات وخدمات الفحص المعملي.

 

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الهيئة تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والكيميائية بمختلف موانئ الجمهورية 

 وقال إن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والكيميائية بمختلف موانئ الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص من خلالها على تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، من خلال الالتزام بجميع القواعد الدولية بشأن سحب العينات وفحصها، وهو ما يساعد في نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية وكذلك ضمان سلامة المنتجات بالأسواق المحلية لحماية المستهلك المصري.


وضم وفد الرقابة على الصادرات والواردات نخبة من قياداتها على رأسهم: المهندس: أحمد فراج رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسع الصناعية و المهندس: عبد الله الحلفاوي مدير عام فحص السلع الكهربية والضوئية والمهندس: إبراهيم ممدوح مشرف معمل الالواح والمواسير المعدنية بالإدارة المركزية للمعامل الصناعية.

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وقد استعرض اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للخدمة المدنية، آليات العمل في الإدارة العامة للحماية المدنية والمشروعات الهامة التي شاركت في تنفيذها ومن أهمها معمل اختبار مضخات الحريق التي يتم تركيبها بأنظمة مكافحة الحريق الخاصة بكافة أنواع المنشآت لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الوقاية ضد أخطار الحريق حيث تعد مضخات الحريق هي أحد العناصر الأساسية في تلك المنظومة.

وقد بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما في مجال فحص مضخات الحريق، حيث تفقد المهندس عصام النجار إمكانيات معمل مضخات الحريق واطلع على خطوات الاختبار الفنية لفحص المضخات للتأكد من قدرتها على تحقيق معدلات الإدارة المطلوبة بما يلبى الغرض من تركيبها بالمشروعات المختلفة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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