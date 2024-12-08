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التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا حول "آلية الحماية من التلوث الميكروبي" - أخبار كلمتك

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التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا حول "آلية الحماية من التلوث الميكروبي" - أخبار كلمتك

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا حول "آلية الحماية من التلوث الميكروبي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - ينظم  المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برنامجا تدريبيا بعنوان "آلية حماية المنتج الزراعي من التلوث الميكروبي أثناء عمليات الإنتاج المختلفة"، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب"، يومي الأربعاء والخميس، 11-12 ديسمبر 2024.  
 

ويتناول محاور البرنامج التدريبي:  التلوث الميكروبي وسلامة الغذاء- التلوث الميكروبي أثناء الري- التلوث الميكروبي أثناء التسميد- التلوث الميكروبي أثناء وقاية المحصول - التلوث الميكروبي أثناء الحصاد - التلوث الميكروبي أثناء التجفيف  - التلوث الميكروبي أثناء التعبئة- التلوث الميكروبى أثناء التخزين- التلوث الميكروبي أثناء النقل.  

 

وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

وكشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

 

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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