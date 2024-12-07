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مركز تحديث الصناعة يشارك ويقدم خدماته الفنية في مهرجان الجبن المصري - أخبار كلمتك

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مركز تحديث الصناعة يشارك ويقدم خدماته الفنية في مهرجان الجبن المصري - أخبار كلمتك

مركز تحديث الصناعة يشارك ويقدم خدماته الفنية في مهرجان الجبن المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - شارك مركز تحديث الصناعة في مهرجان الجبن المصري، حيث استقبل جناح المركز عددا من الزائرين الراغبين فى الاستفسار عن الخدمات التى يقدمها المركز لعملائه من مصانع وشركات وتجمعات ورواد أعمال للاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها في مختلف القطاعات الصناعية.

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ويقام المهرجان تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولى الغرف التجارية المصرية المختلفة، واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.

ويستهدف المؤتمر تطوير صناعة الجبن في مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التي يمكن التوسع في تصديرها.

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تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

 

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعا صناعيا متخصصا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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