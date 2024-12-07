وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج" بالمنوفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - فى إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث في جميع القطاعات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، قام المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال اليوم السبت، بزيارة تفقدية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس) بمحافظة المنوفية، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والدكتور أيمن صادق العضو المنتدب التنفيذي لشركة "مصر شبين للغزل والنسيج".

شركة مصر شبين للغزل والنسيج

استهل الوزير الزيارة بعقد اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وشركة مصر شبين للغزل والنسيج، تناول عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير العمل داخل الشركة، بما في ذلك استراتيجيات تحسين الإنتاج وتطوير المنتجات، وتم استعراض الطاقات الإنتاجية للمصانع وحجم المبيعات والصادرات لأبرز منتجات الشركة من الغزول والأقمشة، والتطورات الخاصة بالمصنع الجديد، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال جولة بمصانع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (شبينتكس) بمحافظة المنوفية الشركة، والتي تضم 7 مصانع 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية الممشطة والمسرحة وكذلك الخيوط القطنية المخلوطة بالألياف الصناعية، ومصنعان آخران لإنتاج خيوط الاكليريك الصوفي والطرف المفتوح، ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج، حيث تابع سير العمل والمراحل الإنتاجية وتوافر الأقطان اللازمة لعمليات التصنيع، والالتزام بأعمال الصيانة لخطوط الإنتاج.

تقدم العمل والمراحل النهائية لمصنع "غزل 2"

وخلال جولته التفقدية، استعرض المهندس محمد شيمي تقدم العمل والمراحل النهائية لمصنع "غزل 2" الجديد وبدء تركيب الماكينات الحديثة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، ويقع على مساحة 24716 متر مربع لإنتاج أجود أنواع الخيوط المدمجة والحلقية بعدد 47328 مردن، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طن يوميا، ووجه الوزير بضرورة تسريع معدلات الإنجاز لبدء التشغيل والإنتاج وفق البرنامج الزمني المحدد.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وأكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ والإنجاز، والذي يعد ركيزة أساسية في جهود استعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج التي طالما تميزت بها مصر، حيث يشمل كافة العمليات الإنتاجية بدءا من زراعة القطن مرورا بعمليات الحليج والتصنيع وصولا إلى المنتج النهائي، موضحا أن المشروع القومي يستهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وسيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز الصادرات.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات للانتهاء من الأعمال وعدم السماح بأي تأخير، مع تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الطاقات المتاحة ورفع كفاءة المصانع القائمة والتشغيل بالطاقات الإنتاجية القصوى وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة للماكينات والمعدات بمختلف المصانع القائمة بما يسهم في تعزيز القدرات والكفاءة الإنتاجية، مؤكدا على أهمية العمل على تدريب وتأهيل العنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة للعاملين في مختلف التخصصات لمواكبة التطور الصناعي العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد من أولويات الوزارة.

شركة مصر شبين الكوم تقوم بإنتاج الغزول

يشار إلى أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج تأسست عام 1959 وتضم 7 مصانع، وفي يونيو 2021، اندمجت بها الشركات التالية: (الدلتا، ميت غمر، كوم حماده، الشرقية) ليصبح إجمالي مصانعها عدد 15 مصنعا. وتقوم الشركة بإنتاج الغزول (خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبوليستر وطرف مفتوح والاكريليك) إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.

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