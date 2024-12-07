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هل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم؟ - أخبار كلمتك

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هل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم؟ - أخبار كلمتك

هل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - يستفسر العديد من عملاء بنك مصر حول بطاقة ائتمان التيتانيوم ومدي إمكانية السحب النقدي منها وما هي قيمة الفائدة المحتسبة في حالة السحب النقدي.

وفي ذلك الإطار أوضح بنك مصر أنه بالفعل يمكن السحب النقدي من بطاقة ائتمان التيتانيوم وتحدد الفوائد والرسوم علي البطاقة وفق المتغيرات التي يعتمدها البنك في العمل باستمرار.

خدمة الفيزا 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة للعملاء منها خدمة فيزا المشتريات والتي تناسب شرائح متنوعة في مقدمتها الموظفون وأصحاب الدخول المحددة.

وتشمل قائمة المستندات الخاصة لفيزا المشتريات من  بنك مصر للموظفين واصحاب المهن الحرة والأنشطة المتنوعة مايلي:

 

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر 

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

 

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي.

 

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

 

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور).

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

 للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

 

 إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

 

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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