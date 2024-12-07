التصديري للصناعات الغذائية: دعم الصادرات ضرورة للتواجد المصري عالميًّا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:24 مساءً - أكد أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن السوق الأفريقية تحمل فرصًا واعدة يجب على الشركات المصرية استغلالها بفعالية.

وأكد أن غرب أفريقيا تحديدًا تحتاج إلى توقيع اتفاقيات تجارية تعزز من استفادة مصر من إمكانات هذا السوق.

التصدير واجب وطني على الشركات ونأمل في المزيد من الدعم وتذليل المعوقات

وأوضح أن التصدير لا يقتصر فقط على كونه فرصة لتحقيق أرباح للشركات، بل يمثل أيضًا واجبًا وطنيًا يسهم في تعزيز الموارد الدولارية لمصر.

وأضاف: "التصدير يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية".

وأضاف السباعي أن هناك إمكانيات ضخمة للشركات المصرية للتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية، خاصة إذا ما تم توفير دعم حكومي يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة الخارجية.

دعم الصادرات لتخفيف الأعباء وزيادة التنافسية

شدد السباعي على أهمية زيادة دعم الصادرات المصرية لتحسين قدرتها التنافسية وتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية.

وقال: "الدعم الحكومي يخفف العبء المالي على المنتج المصري ويعزز من فرصه في التوسع في أسواق جديدة".



وأشار إلى أن هذا الدعم يلعب دورًا حيويًّا في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة الأسواق ذات الإمكانات الكبيرة والطلب المرتفع.

وأضاف أن الشركات التي تفهم طبيعة السوق الأفريقية تمكنت من تحقيق نمو كبير من خلال الاستفادة من الموارد المحلية الموجودة في الدول الأفريقية بدلًا من استيرادها من أماكن بعيدة، مما أسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم المنفعة المتبادلة.

التوسع في الأسواق الجديدة

وأوضح السباعي أن مصر تمتلك قدرات هائلة للتوسع في أسواق جديدة، مثل أميركا اللاتينية، مشددا على ضرورة إجراء دراسات تفصيلية لفهم متطلبات هذه الأسواق وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجاتها.

وأضاف أن تطوير المنتجات بما يلبي احتياجات الأسواق المختلفة هو خطوة أساسية لتعزيز الصادرات، حيث توفر الأسواق الجديدة فرصًا كبيرة للشركات المصرية لتعزيز تواجدها الدولي وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

تسهيل الإجراءات لتسريع عمليات التصدير

وأشار السباعي إلى أهمية تسهيل فتح الاعتمادات البنكية الخاصة بالتصدير وتيسير العمليات اللوجستية للشركات المصدرة.

وأكد أن المجموعة تعتمد على دراسات دقيقة قبل التعامل مع عملاء جدد لضمان استدامة العلاقات التجارية وتقليل المخاطر.

وشدد على ضرورة توفير سياسات مرنة وداعمة تسهل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن النجاح في التصدير يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة كل سوق والعمل على تقديم حلول مبتكرة.

وأكد أن القطاع الصناعي المصري يمتلك جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير في التصدير، لكنه بحاجة إلى دعم متواصل من الدولة لتذليل العقبات التي تواجهه.

وأكد «السباعي» أهمية المشاركة في معرض فوود أفريكا 2024 الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر بمشاركة 1000 شركة محلية ودولية من 36 دولة.

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