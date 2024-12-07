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حدود الإيداع اليومى فى بطاقة ميزة بنك القاهرة - أخبار كلمتك

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حدود الإيداع اليومى فى بطاقة ميزة بنك القاهرة - أخبار كلمتك

حدود الإيداع اليومى فى بطاقة ميزة بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 03:08 مساءً -  يبحث عملاء بنك القاهرة عن حدود التغذية اليومية في  بطاقة ميزة المدفوعة مقدما بدون اسم.

وأوضح بنك القاهرة عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100مرة.

وتشمل خصائص البطاقة من بنك القاهرة ما يلي: 

تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفاءه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءا من ١٠ سنوات، وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الإنترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري، وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

 

حدود السحب في بطاقة ميزة من بنك القاهرة 

 فيما تصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي: 

الحد الأقصى لرصيد البطاقة: 200 ألف جم

حد الشراء اليومي: 50 ألف جم

حد السحب النقدي اليومي:10 آلاف جم

حد الشراء / السحب النقدى الشهري:200 ألف جم

حد الإيداع اليومى:100 ألف جم

حد الإيداع الشهرى:200 ألف جم

عدد مرات التغذية اليومي:20

عدد مرات التغذية الشهري:100

حد الاستخدام الشهري (شراء + سحب نقدي):200 ألف جم

عدد مرات السحب اليومى:20

عدد مرات الشراء اليومي:100

 

مستندات بطاقة ميزة 

 وتضم قائمة المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي:

استيفاء بطاقة الرقم القومي سارية / جواز سفر ساري يحتوي على الرقم القومي / بطاقة عسكرية تحتوي على الرقم القومي

مصاريف إصدار البطاقة: 50 جم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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