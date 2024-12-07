الإحصاء: 8,1 % زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024.



ومن أهم المؤشرات ما يلي:



3٬8 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024 مقابل 3٬7 مليون طالب عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1٬8 ٪.



الجامعات الحكومية والأزهر:



• 2٬4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 62٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.



الجامعات الخاصة والأهلية:

• بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 287 كلية نظرية بها عدد 2٬1 مليون طالب بنسبة 72.7٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر المقيدين، وعدد 260 كليــة عملية بعدد 644.7 ألف طالب بنسبة 27.3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر.• 109٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (20223 /2024).الجامعات التكنولوجية:• 20.9 ألف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 12٬4 الف طالب عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 68.2٪.• بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 621 طالب بنسبة 3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 20.3 ألف طالب بنسبة 97٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية.• 719 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2023 /2024).



• 365 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والأهلية يمثلون 9.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 296٬9 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 28٬3 ٪.

• بلغ عدد الجامعات 62 جامعة تحتوي على 448 كلية منها 125 كلية نظـرية بعدد 72٬9 ألف طالب بنسبة 19.8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 323 كلية عملية بعدد 292.9 ألف طالب بنسبة 80٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

• 24٬9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2023 /2024).



المعاهد العليا الخاصة:



• بلغ عدد المعاهد 170 معهد عالى يضم 775.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 20٬6 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 660.6 ألف طالب عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 17٬4٪.

• 9٬7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2023 /2024).



الأكاديميات:



• بلغ عدد الأكاديميات 4 أكاديمية تضم 35.3 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 0.9٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالـي عام(2023 /2024)، مقابل 37.1 ألف طالب عـام(2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 5٪.

• 2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2023 /2024).



المعاهد الفنية فوق المتوسطة والكليات التكنولوجية (حكومي / خاص):



• بلغ عدد الطلاب 199.6 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 199٬1 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 0٬2٪.

• 1.9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2023 /2024)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.