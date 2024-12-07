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أسعار الخضروات اليوم، الطماطم تواصل الارتفاع بالأسواق - أخبار كلمتك

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أسعار الخضروات اليوم، الطماطم تواصل الارتفاع بالأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم، الطماطم تواصل الارتفاع بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - أسعار الخضروات اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الخضروات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، وفقًا لأخد تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار الخضروات اليوم، كلمتك

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة، وفقًا للبوابة الحكومية في السطور الآتية:

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أسعار الخضروات اليوم، كلمتك

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

وسجلت  أسعار الطماطم ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 12.1 جنيه، وتراوحت اسعار الطماطم اليوم ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضروات اليوم، كلمتك

انخفاض سعر البطاطس في الأسواق

كما سجلت أسعار البطاطس انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي؛ قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 14.5 جنيه، وتراوحت اسعار البطاطس اليوم  بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو. 

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أسعار الخضروات اليوم، كلمتك

ارتفاع سعر الليمون في الأسواق

وسجلت أسعار الليمون بلدي ارتفاعًا قيمته 5.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الليمون نحو 23.8 جنيه، وتراوحت اسعار الليمون اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الملوخية في الأسواق

وسجلت أسعار الملوخية ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 16.4 جنيه، وتراوحت اسعار الملوخية اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضار اليوم، كلمتك

ارتفاع سعر الكوسة في الأسواق

وسجلت أسعار الكوسة ارتفاعًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 19.9 جنيه، وتراوحت اسعار الكوسة اليوم ما بين 12 جنيها إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر القلقاس في الأسواق

وسجلت أسعار القلقاس انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 23.1 جنيه، وتراوحت اسعار القلقاس اليوم ما بين 20  إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر السبانخ في الأسواق

وسجلت أسعار السبانخ انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبانخ نحو 15.2 جنيه، وتراوحت اسعار السبانخ اليوم ما بين 12 جنيها إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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سعر الخضار اليوم، كلمتك

انخفاض سعر الفلفل الرومي في الأسواق

وسجلت أسعار الفلفل الرومي انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 17.5 جنيه، وتراوحت اسعار الفلفل اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضار اليوم، كلمتك

انخفاض سعر الخيار في الأسواق

وسجلت أسعار الخيار صوب انخفاضًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخيار صوب نحو 13.8 جنيه، وتراوحت اسعار الخيار اليوم ما بين 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

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اسعار الخضار اليوم، كلمتك

انخفاض سعر البصل الأحمر في الأسواق

وسجلت أسعار البصل الأحمر انخفاضًا قيمته 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر نحو 15.5 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأحمر اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضراوات اليوم، كلمتك

انخفاض سعر البصل الأبيض في الأسواق

وسجلت أسعار البصل الأبيض انخفاضًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 16.5 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البسلة في الأسواق

وسجلت أسعار البسلة انخفاضًا قيمته 4.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البسلة نحو 31.6 جنيه، وتراوحت اسعار البسلة اليوم ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضراوات اليوم، كلمتك

سعر الباذنجان الرومي في الأسواق

وسجلت أسعار الباذنجان الرومي استقرارًا دون تغير في سعرها، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 11.4 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الرومي اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الخضراوات اليوم، كلمتك

انخفاض سعر الباذنجان الأبيض في الأسواق

وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 13.2 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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