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بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - سعر الدولار فى البنوك ، سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية ارتفاعا في ختام تعاملات الأسبوع، متخطيا حاجز الـ 50 جنيها رسميا لأول مرة في تاريخه. 

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية.

سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024
سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024، كلمتك

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع.

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ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

 

البنك المركزى المصرى 
البنك المركزى المصرى، كلمتك

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

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سعر الدولار، كلمتك

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.  

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سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية
سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية، كلمتك

 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.  

سعر الدولار رسميا
سعر الدولار رسميا، كلمتك

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار في البنوك المصرية 
سعر الدولار في البنوك المصرية، كلمتك 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.99 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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