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أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

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أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:37 صباحاً - أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضار 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.
  •  

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 13جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 11 جنيها إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 12 جنيها.
اسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
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اسعار الخضراوات

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 23 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم السبت

وعن سعر الليمون في سوق العبور لجملة الخضروات اليوم السبت؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 17 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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