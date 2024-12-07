تعرف على الفروق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:12 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنوك عن الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير وذلك قبل عمليات إيداع أموالهم في البنوك.

ومن جانبهم أوضح خبراء مصرفيون الفارق بين حسابات التوفير والحساب الجاري منها ما يلي:

١_ الحساب الجاري يتم من خلاله التعاملات المتكررة والسريعة مع البنك من إيداع وسحب الأموال، أما حساب التوفير فهو حساب طويل الامد لحفظ الأموال في البنك على سبيل الادخار.

٢_ الحساب الجاري يناسب أكثر الأشخاص الذين يقومون بعمليات سحب وإيداع متكررة مثل التجار والمستثمرين، بينما حساب التوفير يناسب الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من العوائد الشهرية والمدخرين ذات الخطط المستقبلية.

٣_في الحساب الجاري يتم إعطاء العميل دفتر للشيكات للتعاملات المالية، بينما في التوفير تتم إضافة فوائد دورية علي الحساب.

حساب التوفير

اما حساب التوفير فخصائصه كالتالي:

مصرفي يسمح للعميل تحريكه في أيّ وقتٍ سحبًا وإيداعًا ولا يخضع لمدة محدّدة.



المزايا

– يمكن استخدام حساب التوفير كوسيلةٍ للادخار أو لتحقيق خططٍ استثمارية قصيرة المدى

– سحبُ مبالغ وإيداع المبالغ النقدية في أي وقت

– بعض الحسابات توفر بطاقة صرف آلي

– لا يشترط تحويل راتب

– تقدم غالبية الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع

– بعض الحسابات توفر دفتر شيكات

– بإمكان العملاء استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والجوال والهاتف

– إمكانية الحصول على كشف حساب فصلي

– قد يكون هناك حد أدنى للإيداع من أجل الحصول على أرباح

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.