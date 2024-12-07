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الرئيسية مال واقتصاد

الغرف التجارية تكشف عن الدول الأكثر دعما لتوطين صناعة السيارات في مصر - أخبار كلمتك

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الغرف التجارية تكشف عن الدول الأكثر دعما لتوطين صناعة السيارات في مصر - أخبار كلمتك

الغرف التجارية تكشف عن الدول الأكثر دعما لتوطين صناعة السيارات في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - كشفت شعبة السيارات، بالغرف التجارية، عن دور الحكومة المصرية الملحوظ خلال  الفترات الماضية، بشأن توطين صناعة السيارات، ودعم التجميع  المحلي الذي يتميز بالكفاءة والجودة لإنتاج طرازات جديدة ودخول شركات جديدة لمجال التصنيع لأول مرة بمصر. 

شركات تبدأ في التجميع المحلي لأول مرة بالسوق المصري


وأوضحت شعبة السيارات، أن شركات كبرى تدعم خطة الحكومة في توطين صناعة السيارات، وحرصت هذه الشركات علي وضع مخطط لإنشاء مصانع تجميع السيارات لسد احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط ما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتعد سيارات سيتروين وبالتحديد الطراز الجديد سيتروين C4 X، من أبرز السيارات التي يتم تجميعها محليا خلال الفترة المقبلة.

 

الدول التي شاركت في  التصنيع المحلي بمصر
 

وتابعت شعبة السيارات،  أن الصين من أبرز الدول التي تدعم مصر في تصنيع السيارات وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارات صينية عديدة, وهناك استثمارات جديدة بدأت بالفعل أو تبدأ قريبًا.

أهم الشركات التي تصنع السيارات الصيني بمصر
 

وعن أهم الشركات التي بدأت في تنفيذ مخطط الحكومة، أشارت الشعبة، إلى أن المنصور للسيارات التي تصنع سيارات MG وغبور التي تصنع سيارات شيري بمصر والأمل التي تصنع بي واي دي, ومن بين الاستثمارات الجديدة التي بدأت بمصر تصنيع سيارات إكسيد مع وجود خطط لتصنيع سيارات جيتور وبايك وغيرها من العلامات الصينية بمصر. 

استمرار التوسع الصيني بقطاع المركبات بمصر
 

وأشارت شعبة السيارات، إلى استمرار التوسع الصيني في السيارات بمصر سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي. وأوضحت أن بعض الشركات نجحت ومستمرة، بينما هناك شركات أخرى خرجت من الصور وبعضها بالفعل عاد من جديد للسوق المحلي مع توكيلات جديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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