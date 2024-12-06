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غرفة الجيزة تستقبل وفدًا من رجال الأعمال السودانيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية - أخبار كلمتك

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غرفة الجيزة تستقبل وفدًا من رجال الأعمال السودانيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية - أخبار كلمتك

غرفة الجيزة تستقبل وفدًا من رجال الأعمال السودانيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:29 مساءً -  استقبلت الغرفة التجارية للجيزة وفدا من رجال أعمال سودانيين تلبية لدعوة المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة.

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غرفة الجيزة تستقبل وفد رجال أعمال سودانين، كلمتك

بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

 تناول اللقاء سبل  تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة والسودان خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية

 استقبل الوفد أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة  بحضور أعضاء مجلس إدارة الشعبة.

يأتى اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية.

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غرفة الجيزة تستقبل وفد رجال أعمال سودانين، كلمتك

استعراض خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء

وخلال اللقاء استعرضت شعبة المصدرين والمستوردين  بغرفة الجيزة التجارية، خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء،  لافتة إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية في تنزانيا، مؤكدة أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في السودان بأكملها.

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غرفة الجيزة تستقبل وفد رجال أعمال سودانين، كلمتك

الحرص على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع السودان 

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين إلى حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع السودان، وذلك استنادا إلى الروابط التاريخية والوثيقة التي تربط شعبي البلدين، وذلك بالاستفادة من كافة الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان. 

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غرفة الجيزة تستقبل وفد رجال أعمال سودانين، كلمتك

تنسيق مشترك بين البلدين في عدد من المجالات

 وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حاليًا تنسيقًا مشتركًا في عدد كبير من المجالات من بينها مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية فضلًا عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية والبرلمانية  والمجتمعات التجارية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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