انخفاض أسعار 7 أنواع من الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:13 مساءً - أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة وفقًا لآخر تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة

«كلمتك» تستعرض اسعار الفاكهة اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

انخفاض سعر الموز بلدي في الأسواق

سجلت أسعار الموز بلدي انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز بلدي نحو 22.4 جنيه، وتراوحت اسعار الموز بلدي اليوم ما بين 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر التفاح بلدي في الأسواق

سجلت أسعار التفاح بلدي انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح بلدي نحو 49.6 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح بلدي اليوم ما بين 30 جنيهًا إلى 65 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الخوخ في الأسواق

سجلت أسعار الخوخ انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 37.1 جنيه، وتراوحت اسعار الخوخ اليوم ما بين 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البرقوق في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق ارتفاعًا قيمته 2.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 51.9 جنيه، وتراوحت اسعار البرقوق اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

انخفاض سعر البرقوق المستورد في الأسواق

سجلت أسعار البرقوق المستورد بانخفاض قيمته 10.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البرقوق المستورد نحو 40 جنيهًا، وتراوحت اسعار البرقوق المستورد اليوم ما بين 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الموز المستورد في الأسواق

سجلت أسعار الموز المستورد ارتفاعًا قيمته 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الموز المستورد نحو 40 جنيهًا، وتراوحت اسعار الموز المستورد اليوم ما بين 25 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر المانجو سكري بلدي في الأسواق

سجلت أسعار المانجو سكري بلدي ارتفاعًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المانجو سكري بلدي نحو 41 جنيهًا، وتراوحت اسعار المانجو سكري بلدي اليوم ما بين 25 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الكمثرى بلدي في الأسواق

سجلت أسعار الكمثري بلدي انخفاضًا قيمته 12 جنيهًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكمثري بلدي نحو 30.3 جنيه، وتراوحت اسعار الكمثرى البلدي اليوم ما بين 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم، كلمتك

ارتفاع سعر العنب الأصفر المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب الأصفر المستورد ارتفاعًا قيمته 2.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العنب الأصفر المستورد نحو 46.6 جنيه، وتراوحت اسعار العنب الأصفر المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر العنب الأسود المستورد في الأسواق

سجلت أسعار العنب أسود المستورد ارتفاعًا قيمته 6 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العنب أسود المستورد نحو 51.6 جنيه، وتراوحت اسعار العنب الأسود المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر التفاح المستورد في الأسواق

سجلت أسعار التفاح المستورد انخفاضًا قيمته 5.6 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح المستورد نحو 76.1 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح المستورد اليوم ما بين 40 جنيهًا إلى 99 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر التفاح السوري في الأسواق

سجلت أسعار التفاح سوري/ لبناني انخفاضًا قيمته 8 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني نحو 57.7 جنيه، وتراوحت اسعار التفاح لبناني/ سوري اليوم ما بين 35 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو.

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