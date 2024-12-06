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كيف تستعلم عن تفاصيل حسابك في ماكينات الصراف الآلي ATM - أخبار كلمتك

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كيف تستعلم عن تفاصيل حسابك في ماكينات الصراف الآلي ATM - أخبار كلمتك

كيف تستعلم عن تفاصيل حسابك في ماكينات الصراف الآلي ATM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:13 صباحاً - يبحث العديد من عملاء البنوك عن كيفية الاستعلام عن الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM،.

وكشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي خدمات عديدة حاليًّا للعملاء لا سيَّما مع التطور الدائم في آلية عملها.

خدمات ماكينات الصراف الآلي 

ومن هذه الخدمات التي تقدمهات ماكينات الصراف الآلي ويستخدمها كثيرًا العملاء الاستعلام عن الحساب والرصيد.

وتشمل خطوات الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف ما يلي..

1-- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

2-قم بإدخال بطاقة البنك الخاصة بك.

3- اكتب الرقم السري وقم بالنقر على استعلام الرصيد.

4- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

5- انقر على إنهاء ولا تنسَ أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.

 

خدمة الإنترنت البنكي 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.


الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

 

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

أدخل رقم بطاقتك البنكية.

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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