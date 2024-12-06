إينو: مروان عطية الأفضل لمراقبة ميسي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

إينو: مروان عطية الأفضل لمراقبة ميسي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

3 جنيهات حد أدنى قيمة السحب من محفظة البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

3 جنيهات حد أدنى قيمة السحب من محفظة البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 30، رشيد يطلق كاميليا ومصير غامض لمازن وليلى - أخبار كلمتك

مسلسل وتر حساس الحلقة 30، رشيد يطلق كاميليا ومصير غامض لمازن وليلى - أخبار كلمتك

صحيفة عبرية: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

صحيفة عبرية: وفد إسرائيلي زار روسيا لبحث الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين - أخبار كلمتك

ترامب يرشح السناتور السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين - أخبار كلمتك

خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “لغة القرآن والحفاظ على الهوية” - أخبار كلمتك

خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن “لغة القرآن والحفاظ على الهوية” - أخبار كلمتك

أبو الدهب: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات قوية قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

أبو الدهب: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات قوية قبل مونديال الأندية - أخبار كلمتك

أحمد بلال: زيزو ولا أي لاعب من الزمالك غير مؤهلين للاحتراف في أوروبا - أخبار كلمتك

أحمد بلال: زيزو ولا أي لاعب من الزمالك غير مؤهلين للاحتراف في أوروبا - أخبار كلمتك

أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية - أخبار كلمتك

أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق - أخبار كلمتك

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:01 صباحاً - ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ بقيم تتراوح ما بين 1.5 جنيه و27 جنيهًا في الكيلو؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم في الأسواق

 «كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 12.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 436.4 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
اسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 418.7 جنيه، بارتفاع 14 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت اسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 380 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 421.2 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 وارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 27 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 415.8 جنيه.
  • سجل سعر كيلو لحمه حمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 350 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.
<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 368.5 جنيه، بارتفاع 16 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 410.8 جنيه في الأسواق، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 360 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 450 جنيهًا.

<span style=
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 407 جنيهات في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق