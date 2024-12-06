خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالبنوك، وحقيقة وجود تعويم الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:04 صباحاً - تزامنا مع استمرار الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، رأينا ارتفاعا مفاجئا بتعاملات اليوم لأسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية بعد فترة من الهدوء النسبي فى التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية، مع تأكيدات الحكومة المصرية بعدم وجود تعويم جديد وترك الأسعار لآليات العرض والطلب.

ليرتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية، ليتخطى حاجز الـ 50 جنيها خلال تعاملات، اليوم الخميس، كشف خبراء الاقتصاد في تصريحات لــ “كلمتك ” عن أهم أسباب الارتفاع في أسعار الصرف وتاثيره على أسعار الذهب.

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خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار صرف الدولار تخضع للعرض والطلب ولا صحة لوجود تعويم الأيام المقبلة

ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى فى تصريحات لــ “كلمتك ”: إن ارتفاعأسعار صرف الدولار اليوم يمثل نسبة الـ ٤% التى تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد ما يقلق، مشيرا إلى أن الدولار يخضع للعرض والطلب في السوق.

ونفى النحاس أن يحدث تعويم (تحرير لأسعار الصرف) الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار الصرف الآن تتمتع بمرونة كبيرة في السوق، مشيرا إلى توافر الدولار في البنوك بالتعاملات، ولا يوجد ما يستدعي تحرير آخر جديد لأسعار الصرف.

واضاف النحاس: ما حدث اليوم هو أمر متوقع بعد التصريحات الاخيرة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بمرونه اسعار الصرف بحيث يرتفع وينخفض وفقا للعرض والطلب، وليس ثابتا عند رقم محدد كما كان سابقا.

اسعار الدولار

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رسميا , سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع.

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ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.93 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 49.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

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