كيف أثر طرح المصرف المتحد في البورصة على أداء المؤسسات؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:35 مساءً - حدد الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أسباب تراجع مؤشرات البورصة، لافتا أنه على الرغم من إعلان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لنتائج أعمالها خلال الفترة الماضية عن الربع الثالث من العام، وتحقيق الشركات نتائج أعمال إيجابية إلا أن ذلك لم يساهم إيجابا على أداء المؤشرات.

وأضاف أنه على سبيل المثال حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباح 2.7 مليار جنيه في مقابل 8 ملايين جنيه عن نفس الفترة، وحققت شركة إعمار مصر خلال 9 شهور 10 مليارات جنيه مقابل 4.9 مليار جنيه.

وحقق البنك التجاري الدولي cib أرباحا بلغت 42 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أنه لم تنعكس تلك النتائج الايجابية على مؤشرات البورصة المصرية لعدة أسباب من بينها:

أن الخبر يسبق الحدث بمعنى أن اخبار نتائج أعمال الشركات تسبق إعلانها وبالتالي تتحرك الأسعار علي الشاشات مسبقا وعندما يتم إعلان عنها فإن الخبر قد يكون معروف.

إعلان طرح المصرف المتحد وبسعر بين ( 12.7 الي 15.6) وبالتالي بيع المؤسسات للاكتتاب في بنك المصرف المتحد وبالتالي فإن الانخفاض توافق مع إعلان النتائج وبالتالي لم تتحرك اسعار الاسهم.

من الناحية الفنية انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 31000 نقطة، وبالتالي أصبح اتجاه هابط مع الترقب والانتظار والتذبذب بين 29000 نقطة و31000 نقطة.

تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية، بجلسة تداول الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341,975,000 جنيه.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 16.5مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228,525,000 جنيه.

وتميزت عملية قيد وطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية بحرفية عالية في إطار من التنسيق التام بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ومدير الطرح وكافة شركات السمسرة التي شاركت في عملية الطرح، حيث تقدم البنك بطلب القيد بتاريخ 16-أكتوبر-2024.

ووافقت لجنة القيد على قيد أسهمه بتاريخ 23-أكتوبر-2024، وتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى (الطرح الخاص) في الفترة من 20-نوفمبر-2024 إلى 25-نوفمبر-2024، في حين تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية (الطرح العام) في الفترة من 27-نوفمبر-2024 إلى 3-ديسمبر-2024، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول اليوم 4-ديسمبر-2024، كما تمت إتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح في ذات اليوم.

هذا وقد تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7 %.

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