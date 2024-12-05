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رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمقبلين على الشراء (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمقبلين على الشراء (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة للمقبلين على الشراء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - أسعار الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية: نشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر ما بين الارتفاع والانخفاض.

السبب وراء تذبذب اسعار الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": هناك تذبذب كبير في أسعار الذهب الفترة الحالية نتيجة المؤثرات الخارجية ما بين التهديد بالحروب والحديث عن وقف القتال والهدن.

تراجع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

الاستثمار في الذهب 

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب طويل المدى، والذي يقبل على الشراء عليه الانتظار لفترة طويلة حتى يحقق أرباحا جيدة.

توقعات اسعار الذهب ونصيحة الشراء 

وتابع: شراء الذهب آمن جدا وعلى مدار السنوات يشهد زيادات وارتفاعات وقفزات، وبالتالي نحن ننصح بالشراء في الوقت الحالي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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