ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، شركات المحمول تحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:19 مساءً - كشف مصدران مسئولان بشركتي فودافون و«وي» عن حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بوجود ارتفاعات في أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن.

حقيقة ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن

ونفى المسئولان ما تم تداوله بخصوص ارتفاع أسعار باقات الإنترنت أو كروت الشحن، مؤكدان في الوقت ذاته أن الأسعار كما هي حتى الآن دون تغيير.

وأكد المصدران في تصريحات خاصة لـ “كلمتك”، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يتضمن زيادة أسعار باقات الإنترنت أو كروت الشحن.

وكان قد تم تداول أنباء عن ارتفاع باقات الإنترنت سوبر 140 جيجابايت لـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، وباقة سوبر 200 جيجابايت لـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بجانب ارتفاع الكارت فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، ليكون بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه، وهو ما نفاه المصدران بشركتي الاتصالات.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت في مراحلها النهائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رفع أسعار خدمات الاتصالات قريبا، حيث تشمل الزيادة خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذي تراه مناسبا لها دون الخروج عن النسب التي يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ إلى 30٪ حسب الخدمة المقدمة.

كما نفت مصادر بقطاع الاتصالات المصري المعلومات الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن، مؤكدة أنه حتى الآن فالأسعار ثابتة لم يتم رفعها بالنسب المقررة.

زيادة أسعار الخدمات المقدمة

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالي ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

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