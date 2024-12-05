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خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:46 مساءً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، والتي تباين أداء معظم مواشراتها.


مؤشر السوق الرئيسي بالمملكة العربية السعودية


ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 18 نقطة ليصل الي 11904 نقطة
بقيم تداول تجاوز 8 مليارات ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50بنسبه 0.10% وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل الي 6575 نقطه بقيم تداول تقارب 36 مليار دينار.


مؤشرات الأسواق في الإمارات 

مالت مؤشرات الأسواق للتباين حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22%وهي تقدر بـ 11نقطه ليصل الي 4843 نقطة. 


وفي أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.07% وتقدر بـ 7 نقاط ليصل الي 9271 نقطة
بقيم تداول إجمالية تصل إلي 3 مليارات درهم.

 

تداولات جلسات الأربعاء 

ونستعرض  أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية.

ففي المملكة العربية السعودية


انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلي 11795 نقطة بقيم تداول تقارب 6.5 مليار ريال.


وفي الكويت


مال المؤشر 50 للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.29%وهي تقدر بـ 19نقطة ليصل إلي 6554 نقطة بقيم تداول تقارب 35 مليون دينار.


وفي الإمارات


ارتفعت الأسواق الإماراتية حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليسجل 4853 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.30%وهي تقدر بـ 29نقطة ليصل الي 9262نقطة،بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

جلسة منتصف الأسبوع

وخلال جلسة أمس  الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع مازال  التباين مسيطرا علي اداء مؤشرات الأسواق ففي المملكة العربية السعودية، وبعد أن استهلت الجلسة في المنطقة الخضراء عاد للارتفاع بنسبة 0.06%، وهي تقدر بـ 7نقاط ليصل إلي 11746 نقطة بقيم تداول تصل الي 6 مليارات جنيه.
وفي الكويت انخفض أمس  مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 7نقاط، ليصل إلي 6556 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.
وفي الإمارات تباينت مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.50% وهي تقدر ب 24 نقطة ليصل إلي 4847 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.28% وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل إلي 9234 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 3 مليارات درهم.

جلسات الإثنين بالبورصات الخليجية 

تباين اداء مؤشرات اسواق الخليج في جلسه الاثنين
علي إثر إعلان رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب عن فرض عقوبات علي الدول المشاركة في تكتل بريكس اذا ما اصدروا عمله تضر بقوه الدولار.
ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.43% وهي تقدر بـ 50 نقطة ليصل لمستوي 11692 نقطة بقيم تداول تقارب 7مليارات ريال.
وفي الكويت ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.51%وهي تقدر بـ 34 نقطة ليصل إلي 6526 نقطة بقيم تداول تجاوز 35 مليون دينار.
وفي الإمارات تباينت مؤشرات الأسواق الإماراتية حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.50% ليصل الي 4847 نقطة، في حين انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.28% ليصل إلي 9234 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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