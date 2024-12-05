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ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:04 مساءً - سعر الجنيه الإسترليني، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بنحو 2 قروش اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في  البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر التحديثات. 

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني، كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.09 جنيه للشراء.

63.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

62.38 جنيه للشراء.

62.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

62.38 جنيه للشراء.

62.74 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني، كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

62.38 جنيه للشراء.

63.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

62.39 جنيه للشراء.

63.75  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول

62.42 جنيه للشراء.

63.78  جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
الجنيه الإسترليني، كلمتك 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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