ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - كشفت ڤودافون مصر عن تفاصيل إطلاق الشريحة الإلكترونية المدمجة ESIM بالسوق المصري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية.

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM تقدم مزايا عديدة للمستخدمين

وتعد شريحة ESIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين. فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلًا صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية.

وقال كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري: “يأتي إطلاق شريحة eSIM الجديدة تأكيدًا على الالتزام بمواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في السوق المحلي.

وأوضحت فودافون أن شريحة eSIM متوفرة للعملاء في جميع الفروع، سواء لاستبدال الشريحة الحالية أو لشراء خط جديد physical SIM أو عند شراء خط جديد من فروع فودافون أو عبر الـ eShop لخطوط RED، كما يمكن للعميل استخدام كل من physical SIM وeSIM على نفس الهاتف.

الشريحة الإلكترونية eSIM سهلة التفعيل، حيث سيتم إرسال رمز QR من ڤودافون بمجرد طلب الشريحة وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، بما في ذلك جميع إصدارات iPhone XS وما فوقها من Apple، بالإضافة إلى أجهزة Google وSamsung وأوبو فايند X5.

ومن أبرز إيجابيات الشريحة المدمجة أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة الشريحة المطلوبة مع سرعة الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة.

وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

دعم شريحة ESIM

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

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