عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً -  كشفت ڤودافون مصر عن تفاصيل إطلاق الشريحة الإلكترونية المدمجة  ESIM بالسوق المصري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية.  

 

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM تقدم مزايا عديدة للمستخدمين

 وتعد شريحة ESIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين. فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. 

 وتتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلًا صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية. 

وقال كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري: “يأتي إطلاق شريحة eSIM الجديدة تأكيدًا على الالتزام  بمواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في السوق المحلي. 

وأوضحت فودافون أن شريحة eSIM متوفرة للعملاء في جميع الفروع، سواء لاستبدال الشريحة الحالية أو لشراء خط جديد physical SIM أو عند شراء خط جديد من فروع فودافون أو عبر الـ eShop لخطوط RED، كما يمكن للعميل استخدام كل من physical SIM وeSIM على نفس الهاتف.

الشريحة الإلكترونية eSIM سهلة التفعيل، حيث سيتم إرسال رمز QR من ڤودافون بمجرد طلب الشريحة وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، بما في ذلك جميع إصدارات iPhone XS وما فوقها من Apple، بالإضافة إلى أجهزة Google وSamsung وأوبو فايند X5.

 ومن أبرز إيجابيات الشريحة المدمجة أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه  لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة. 

 وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيًّا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية. 

دعم شريحة ESIM 

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإلكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًّا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق