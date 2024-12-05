"تنميه" تقود مبادرة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم في المعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، عن إطلاق مبادراتها التنموية الجديدة لتطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم بجوار المقر الرئيسي للشركة في حي المعادي.

ويعكس هذا المشروع التزام تنميه الراسخ بتطوير المجتمعات التي تعمل بها ومساعيها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية، تماشيًا مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتبناها تنميه.

وفي إطار هذه المبادرات، أخذت شركة تنميه على عاتقها مهمة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم، الواقعين بالقرب من مقر الشركة الرئيسي.

وتم تنفيذ تلك المبادرات بالتعاون مع حي البساتين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتتم مراسم افتتاح الميدان والشارع بعد التطوير بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء مجدي محمد عبد المتعال، رئيس حي البساتين.

تعزيز رفاهية المجتمع والموظفين

وتشمل التحسينات التي أُجْرِيَت تنفيذ أعمال رصف الطرق وإنارتها للحفاظ على أمن المشاة وسلامتهم، وزيادة المساحات الخضراء وتهدف تلك المبادرات إلى إعادة إحياء المنطقة وتسهيل حركة المشاة والمرور وتعزيز رفاهية المجتمع والموظفين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، قام موظفو تنميه بالمشاركة في تلك المبادرات بفعالية، مما يعكس التزامهم وتفانيهم في دعم المجتمعات المحلية.



وفي هذا السياق، أكد ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، على التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتها، مشيرًا إلى أهمية تلك المبادرات في الحفاظ على البيئة عبر زيادة المساحات الخضراء وتطوير المجتمع بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، ويعزز مستويات الأمان.

تعزيز سبل التواصل وترسيخ الانتماء

كما أكد ﭼونسون على التزام الشركة الراسخ بتعزيز الرفاهية والاستدامة الاجتماعية، حيث تؤمن بأهمية الاستثمار في المجتمعات التي تعمل بها لإحداث مردود إيجابي طويل الأجل في حياة الأفراد عبر تعزيز سبل التواصل وترسيخ الانتماء. علاوة على ذلك، أشار ﭼونسون إلى أن تلك المبادرة تعكس التزام الشركة ببناء مستقبل مستدام من خلال تطوير الأماكن العامة بما يسهم في تعزيز رفاهية السكان والعاملين بتلك الأماكن.

جدير بالذكر أن شركة تنميه تأسست عام 2009، وسريعًا ما أصبحت في طليعة الشركات الرائدة في تقديم التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث توفر شرائح تمويلية مختلفة تلبي احتياجات عملائها، وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتمكنت تنميه من تحسين الأحوال المعيشية للملايين في جميع أنحاء البلاد ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم التجارية، بفضل شبكة الفروع الواسعة، وما تحظى به من خبرات هائلة وعلاقات مجتمعية قوية في هذا المجال.

وقامت تنميه بتوفير ما يقرب من 3 مليون تمويل من مختلف الأنواع والأحجام لقاعدة عملائها التي تضم حاليًا ما يربو على 30 ألف عميل، وذلك من خلال أكثر من 5 آلاف موظف يعملون بشبكة فروعها التي تصل إلى حوالي 350 فرعًا في 25 محافظة.

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