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هيئة الجودة تؤكد أهمية التوعية بالمواصفات الدولية في الغذاء - أخبار كلمتك

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هيئة الجودة تؤكد أهمية التوعية بالمواصفات الدولية في الغذاء - أخبار كلمتك

هيئة الجودة تؤكد أهمية التوعية بالمواصفات الدولية في الغذاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - أكد  الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع لا سيما نتيجة التقدم التكنولوجي والتطبيقات الصناعية الحديثة مما يمهد لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الفرص التصديرية.

خالد صوفي: هيئة الجودة تقوم بالتوعية بالمواصفات الدولية والمحلية المعنية بالغذاء

وأضاف خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فوود أفريكا  الذى تختتم فعالياته مساء اليوم، أن الهيئة تقوم بالتوعية بالمواصفات الدولية والمحلية المعنية بالغذاء وشرح المنظومة المتكاملة في تطبيق متطلبات سلامة الغذاء وتقييم المطابقة الخاصة بمجال الغذاء وكذلك كيفية التطبيق العملي والفني في القطاع الصناعي والانتاجي وضرورة الالتزام بالسلامة والجودة وضرورة الربط بين المنتج والمستهلك من خلال جهات معتمدة لتوطيد ومنح  الثقة بين كافة الأطراف المعنية.

خالد صوفي: هيئة الجودة اعتمدت كجهة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية

وأضاف أن الهيئة اعتمدت كجهة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية والذى يأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستمرارًا لدور وزارة الصناعة المصرية الرائد فى تحديث وتطوير كافة نظم العمل حيث ان الاعتماد سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول علي أقصي درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات وحرصًا من الهيئة على استدامة الموارد ؛ حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة من مواردنا كان لزامًا علينا تطبيق أفضل الممارسات الدولية وفقًا لأحدث المعايير الدولية ذات الصلة. 

خالد صوفي: مصر عضو في المنظمة الأفريقية للتقييس "أرسو"

 وقال إن مصر عضو في المنظمة الأفريقية للتقييس "أرسو" من خلال هيئة المواصفات والجودة ما يتيح لها العمل علي عملية توافق المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة بين دول القارة الأفريقية الأعضاء بالمنظمة التي تضم حاليًا فى عضويتها 38 دولة أفريقية، لافتًا إلى أن الهيئة تشارك بعدد من الخبراء ممثلي الهيئة فى عملية إعداد المواصفات الأفريقية الموحدة وساهمت فى إصدار عدد كبير من المواصفات الأفريقية الموحدة صدرت عن عدد 23 لجنة فنية فى القطاعات الانتاجية المختلفة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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