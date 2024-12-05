عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حول جسد راكبة بمطار برج العرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حول جسد راكبة بمطار برج العرب - أخبار كلمتك

إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حول جسد راكبة بمطار برج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على رحلة طيران الخطوط السعودية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٤، اشتبه كل من محمود عبدالناصر مأمور الحركة ومصطفى حسين رئيس الوردية في راكبة مصرية الجنسية.

سافرت لمدة 24 ساعة فقط

 وبسؤالها عما إذا كانت تود الإفصاح عن أي شيء للجمارك أو تحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجابت بالنفي، وبمطالعة جواز سفرها تلاحظ قصر مدة سفرها التى لم تتجاوز ٢٤ ساعة.


وبعرض الأمر على سامح شرباش مدير ادارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة بكل دقة مكونة من محمود عبد الناصر، ونورهان لطفي، وهايدي احمد، وحسام محمد، وأسماء عدلي مأموري الحركة، وبحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة، تحت إشراف رؤساء الوردية، خالد عبد العزيز، ومصطفى حسين وتفتيشها ذاتيا.

 

الكشف جهاز الفحص الأفراد بالأشعة

وبتفتيش حقائب الراكبة بمعرفة اللجنة المشكلة لم يتم العثور على شيء، وبتمرير الراكبة على جهاز فحص الأفراد بالأشعة تم تأكيد الاشتباه من قبل كل من: مصطفى المصري وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة بوجود كثافات مختلفة مخبأة أسفل ملابس الراكبة.

وبتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة كل من: أسماء عدلي ونورهان لطفي مأموري جمرك، تبين وجود عدد ٤٠ عبوة دواء بشري زجاجية (فيال) مدون عليه ambisome 50mg وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 92 ألف جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 184 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2024.


وتم إرسال الراكبة وأوراق محضر الضبط للنيابة المختصة، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

التصدي لكافة محاولات التهرب الجمركى

وتؤكد دائما مصلحة الجمارك المصرية على التصدي بكل حزم وحسم لكافة محاولات التهرب الجمركي، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بها على جهودهم المخلصة، كما تشكر كافة الأجهزة الأمنية على التعاون المثمر في سبيل حماية الوطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد قرار لـ ترامب، بيتكوين تتخطى الـ100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق