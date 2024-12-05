إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية حول جسد راكبة بمطار برج العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على رحلة طيران الخطوط السعودية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٤، اشتبه كل من محمود عبدالناصر مأمور الحركة ومصطفى حسين رئيس الوردية في راكبة مصرية الجنسية.

سافرت لمدة 24 ساعة فقط

وبسؤالها عما إذا كانت تود الإفصاح عن أي شيء للجمارك أو تحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجابت بالنفي، وبمطالعة جواز سفرها تلاحظ قصر مدة سفرها التى لم تتجاوز ٢٤ ساعة.



وبعرض الأمر على سامح شرباش مدير ادارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبة بكل دقة مكونة من محمود عبد الناصر، ونورهان لطفي، وهايدي احمد، وحسام محمد، وأسماء عدلي مأموري الحركة، وبحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة، تحت إشراف رؤساء الوردية، خالد عبد العزيز، ومصطفى حسين وتفتيشها ذاتيا.

الكشف جهاز الفحص الأفراد بالأشعة

وبتفتيش حقائب الراكبة بمعرفة اللجنة المشكلة لم يتم العثور على شيء، وبتمرير الراكبة على جهاز فحص الأفراد بالأشعة تم تأكيد الاشتباه من قبل كل من: مصطفى المصري وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة بوجود كثافات مختلفة مخبأة أسفل ملابس الراكبة.

وبتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة كل من: أسماء عدلي ونورهان لطفي مأموري جمرك، تبين وجود عدد ٤٠ عبوة دواء بشري زجاجية (فيال) مدون عليه ambisome 50mg وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 92 ألف جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 184 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2024.



وتم إرسال الراكبة وأوراق محضر الضبط للنيابة المختصة، وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

التصدي لكافة محاولات التهرب الجمركى

وتؤكد دائما مصلحة الجمارك المصرية على التصدي بكل حزم وحسم لكافة محاولات التهرب الجمركي، وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بها على جهودهم المخلصة، كما تشكر كافة الأجهزة الأمنية على التعاون المثمر في سبيل حماية الوطن.

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