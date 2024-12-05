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ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي ارتفاعا أمام الجنيه بنحو 7 قروش، في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، بتعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر  2024  .

 

وتنشر "كلمتك" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.24 جنيهًا للشراء.

13.28 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

13.27  جنيهًا للشراء.

13.32 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.27  جنيهًا للشراء.

13.32 جنيهًا للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.28  جنيهًا للشراء.

13.33  جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.29  جنيهًا للشراء.

13.32 جنيهًا للبيع.

 

 

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ماذا تعرف عن الريال السعودي؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

يعود تاريخ الريال في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدر مرسوم ملكي برقم (2716) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 22 سبتمبر 1932م، وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة العربية السعودية» بدلًا من لقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها» إلا أن هذا اللقب لم يظهر على النقود إلا في سنة 1354 هـ الموافقة لسنة 1935م، عندما جرى طرح أول نقد سعودي حمل الاسم الجديد للدولة بعد توحيدها، وكان ذلك على الريال الفضي الجديد وأجزائه من فئة نصف الريال، وفئة ربع الريال.

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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