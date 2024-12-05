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الرئيسية مال واقتصاد

بلومبرج: تحالف "أوبك+" متفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط - أخبار كلمتك

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بلومبرج: تحالف "أوبك+" متفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط - أخبار كلمتك

بلومبرج: تحالف "أوبك+" متفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - قال مندوبون في "أوبك+": إن التحالف متفق بالفعل من حيث المبدأ على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في يناير المقبل، لكنه ما زال يناقش مدة التأجيل، بحسب وكالة بلومبرج.

تأجيل زيادة الإنتاج لمدة 3 أشهر

ومن المقرر أن يعقد وزراء الدول الأعضاء في التحالف اجتماعًا افتراضيًّا، مساء اليوم الخميس، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق وسيكون التركيز الرئيسي على تأجيل زيادة الإنتاج لمدة 3 أشهر، بحسب المندوبين الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم لأن الأمر غير معلن.

 

منظمة أوبك، كلمتك

التراجع في أسعار الخام 

وتحرز المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا تقدما صوب الاتفاق على تأجيل جديد لسلسلة من زيادات الإمدادات التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل بما مقداره 180 ألف برميل يوميًا. وفي ظل انخفاض أسعار النفط حاليًّا بما لا يغطي خطط الإنفاق الحكومية، لم تتمكن الدول الأعضاء في التحالف من زيادة إنتاجها النفطي خشية أن يؤدي ذلك لمزيد من التراجع في أسعار الخام.

واضطرت المجموعة بالفعل لتأجيل زيادة الإمدادات مرتين، مع تأثر الأسعار بانخفاض الطلب من الصين وانتعاش الإمدادات من الدول الأمريكية، وخسرت العقود المستقبلية لخام "برنت" حوالي 18% منذ مطلع يوليو ليجري تداولها قرب 73 دولارًا للبرميل.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها في يونيو الماضي خريطة طريق لإلغاء تخفيضات الإنتاج المستمرة منذ 2022، وإعادة ما إجماليه 2.2 مليون برميل يوميًا على شرائح شهرية على مدار عام، لكن تخمة تلوح في الإمدادات خلال 2025 حالت دون تنفيذ تلك الخطة وأثارت انتقادات من بعض الدول الأعضاء الذين قالوا إن استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لم تحقق المطلوب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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