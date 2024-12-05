عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أعلى سعر صرف للدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أعلى سعر صرف للدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أعلى سعر صرف للدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - سعر صرف الدولار، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية منذ قليل بمنتصف التعاملات، ليتخطى حاجز، الـ 50 جنيهًا.

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، لاعلى 5 بنوك فى سعر صرف الدولار  في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.  

الدولار - كلمتك 
الدولار - كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.76 جنيهًا للشراء و49.90 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

الدولار 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المتحد حوالي 49.96  جنيهًا للشراء و50.06  جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك كريدى اجريكول  حوالي 49.96  جنيهًا للشراء و50.06  جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك الكويت الوطنى  حوالي 49.95  جنيهًا للشراء و50.05  جنيهًا للبيع.  

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية حوالي 49.95 جنيهًا للشراء و49.05  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامى

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامى حوالي 49.95 جنيهًا للشراء و49.05  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 وأصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

ماذا تعرف عن الدولار؟

والدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الخضراوات اليوم، عودة جنون الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل بسوق العبور - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق